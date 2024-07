Ramona Ray to przykład wokalistki, która nie potrzebuje częstych wizyt w kolorowej prasie czy na portalach plotkarskich, a i tak ma swoje wierne grono fanów. Ostatnio jej osobą i twórczością zainteresował się lifestyle'owy magazyn "K Mag", w którym Ramona Rey przeszła przez szereg pytań. Przybliżyła trochę swoją historię, pochwaliła się występami w Rosji i skrytykowała podejście rodzimych gwiazd do walki o sukces. Oczywiście nie mogło zabraknąć pytania o charakterystyczny styl, za który wokalistka dostała nominację do modowej nagrody Oskary Fashion, ostatecznie przegrywając z Dodą.



- Szanowne jury uznało, że jestem warta wyróżnienia [za styl - red.]. Doda wygrała - mówi Ramona Rey. Na stwierdzenie redaktora "Doda jest od stóp do głów w światowych trendach" odpowiada - A mimo tego dalej zalatuje bazarem.

Chyba nic tak bardzo nie zaboli Rabczewskiej jak powracanie do korzeni jej wyglądu. A tak zupełnie na serio, wybierając między stylem Dody a Ramony Rey, który wolicie?



chimera





Reklama