Mateusz Maga od samego początku swojego udziału w "Top Model 4" wzbudza wiele kontrowersji. Sam Marcin Tyszka był zszokowany jego urodą, a Joanna Krupa wielokrotnie sugerowała, że nie wróży mu kariery ze względu na jedną i tę samą minę. Wydawałoby się, że jego androgyniczna uroda i charyzma przyniosą mu sukces.

Tymczasem o Mateuszu Madze mówią wszyscy i to niekoniecznie w samych pozytywach. Internauci założyli fan page "Mateusz Maga Wypierdalaj", który wyśmiewa jego zachowania w show. Pozostali uczestnicy Top Model też nie są mu zbyt przychylni, szczególnie męska część. Teraz do grona hejterów modela dołączyła kobieta z penisem, Rafalala. Wydawać by się mogło, że transseksualistka zrozumie Mateusza, a tym czasem jeszcze bardziej podcięła mu skrzydła:

Pewnie odbierzecie mój wpis jako kontrowersyjny, ale muszę to powiedzieć Mateusz Maga jest pizdą. Nie oceniam go pod względem wyglądu, jego androginiczności czy trans genderyzmu. Chodzi o jego zachowanie. O bycie mimozą i kompletną psychiczną ciotą. To w jaki sposób mówi, jak mówi i co mówi- woła o pomstę do nieba! Jaja, jaja, jaja wyhoduj je Mateusz, błagam! A jeśli się ze mną nie zgadzacie wymięcie kilka jego cech charakteru, bo dla mnie jest tak nijaki, że nie wiem kompletnie kim jest. Uwielbiam spotykać ludzi z pasją, energią, poczuciem humoru. Niestety on tego nie posiada. - komentuje Rafalala.

Czy to już brak tolerancji?

