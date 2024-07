Rafał Mroczek pochwalił się fotką ze studia Pytania na Śniadanie i skomentował wypadek Marzeny Rogalskiej, do którego doszło w miniony weekend. Prowadząca wzięła wówczas udział w magicznej sztuczce iluzjonisty Pana Ząbka. Rogalska miała zgnieść torbę w której zostały umieszczone gwoździe. Oczywiście w torbie, którą wybrała prowadząca, miało już go nie być. Niestety, sztuczka nie udała się, a gwóźdź przebił rękę przerażonej Marzeny Rogalskiej. I chociaż w sieci pojawiły się plotki, że wpadka była wyreżyserowana, to sama Rogalska zapewniła, że rzeczywiście została poważnie zraniona.

Jak wypadek na wizji skomentował Rafał Mroczek?

Przed dzisiejszą wizytą w PnŚ mieliśmy z Lizakiem (pies Rafała Mroczka przyp.red.) pewne obawy, czy nic się nie wydarzy.

Na szczęście cali i zdrowi Prowadzącej jednak lęk nie opuszczał

Co do "magicznego" zdarzenia wszyscy twierdzą, że wydarzyło się to naprawdę - napisał Rafał Mroczek.

A Wy co sądzicie o wypadku z udziałem iluzjonisty i Marzeny Rogalskiej? Waszym zdaniem wszystko zostało wyreżyserowane?

Rafał Mroczek o wypadku Marzeny Rogalskiej.

Aktor pokazał zdjęcie ze studia Pytania na Śniadanie.