Rafał Mroczek pokazał, jak przygotowuje się do narodzin dziecka. Aktor serialu "M jak miłość" zaledwie kilka tygodni temu pochwalił się swoim fanom na Instagramie wspólną fotką z ciężarną narzeczoną i przyznał, że już wkrótce zostanie tatą. Internauci już wcześniej podejrzewali, że partnerka Rafała, Joanna Skrzyszewska, spodziewa się dziecka, jednak dopiero zdjęcie z dużym ciążowym brzuszkiem potwierdziło ich przypuszczenia. Teraz szczęśliwy Rafał Mroczek ostro przygotowuje się do najważniejszej roli w swoim życiu - do roli taty. Okazuje się, że aktor ma już za sobą naukę w szkole rodzenia. Podstawowe ćwiczenia wykonywał przy pomocy lalki, która bardzo przypomina prawdziwe dziecko.

Wiedza teoretyczna i praktyka zaliczone, ale czy to wystarczy?

#szkola #rodzenia #baby #woczekiwaniu #przygotowanie #rola #rodzica #tata- napisał pod fotką.

Internauci byli zachwyceni uroczym zdjęciem Rafała Mroczka z zajęć dla przyszłych rodziców. Fani aktora uspokajali go, że z pewnością poradzi sobie w roli ojca.

Może i przyda się coś z tych wykładów, ale prawdziwy egzamin odbędzie się dopiero jak będziesz ćwiczył na "żywej istotce" powodzenia. Będziesz fantastycznym Tatą.....to jest pewne!!!!!!!

Zobaczcie, jak Rafał Mroczek przygotowuje się do narodzin swojego pierwszego dziecka!

Rafał Mroczek pokazał, jak przygotowuje się do narodzin dziecka.

Rafał już wkrótce zostanie tatą.