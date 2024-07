Rafał Maślak to mężczyzna stylowy i ceniący sobie dopracowany wygląd. Jest autorem bloga, gdzie pokazuje swoje stylizacje. A ostatnio wziął także udział w akcji „Warszawa pod krawatem", w której wraz z innymi blogerami promuje powrót do lat 20. i elegancki styl ubierania. Nic dziwnego, że dla wielu jest wzorem w kwestii stylu. I podoba się kobietom...

Ostatnio Rafała Maślaka spotkało kolejne wyróżnienie! Opowiedział o tym w wywiadzie dla Newseria.pl:

Taka śmieszna sytuacja się dzisiaj zdarzyła, do windy, którą akurat zjeżdżałem, weszła dziewczyna z chłopakiem, on był w klapkach, miał na sobie koszulę, taka wystająca, jakieś tam spodenki. I ona tak na mnie spojrzała i na niego, i tak do niego na głos: „Weź ty się wreszcie ubierz”.