Rafał Maślak i Kamila Nicpoń zdradzili swoje plany ślubne! Mister Polski niedawno zrobił prezent swojej ukochanej i specjalnie dla niej otworzył salon stylizacji paznokci. Wiadomo, że wspólny biznes bardzo zbliża, więc niewykluczone, że już niedługo zdecydują się na kolejny poważny krok. W rozmowie z Party.pl Rafał Maślak zdradził, czy zamierza się oświadczyć swojej ukochanej i w jakiej scenerii będzie ta wyjątkowa chwila. Model był nieco powściągliwy, ale uchylił rąbka tajemnicy:

Do faceta należy, kiedy się oświadczy, a ja nie mogę powiedzieć, bo oświadczyny muszą być niespodzianką. Jestem romantykiem i na pewno zrobiłbym to w takiej sytuacji, której Kamila by się totalnie nie spodziewała.