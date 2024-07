Rafał Jonkisz jest teraz chyba najbardziej pożądanym mężczyzną w polskim show-biznesie. Dlatego codziennie dostaje po kilkaset wiadomości od zakochanych w nim fanek. Niektóre propozycje są dosłowne i niemoralne! Rafał Jonkisz pokazał jedną z takich wiadomości swoim fanom i zapytał, co powinien odpisać?

Reklama

I co tu odpisać dziewczynie? Jedne z wielu życzeń i propozycji z okazji Dnia Dziecka, nie wspomnę o filmikach na snapie. Ciężkie jest życie znanego dziecka. Gdybym korzystał z tych wszystkich propozycji, które dostaję od dziewczyn i kolesi, to musiałbym chyba z łóżka nie wychodzić - napisał Jonkisz na swojej grupie Jonkersi.

Chyba fani Rafała Jonkisza naprawdę bardzo go lubią skoro składają mu takie propozycje. Ale rzeczywiście, gdyby miał z łóżka nie wychodzić, to byłaby to wielka strata. :). Fani mistera Polski są zaskoczeni, że dostaje na prywatne wiadomości takie żenujące propozycje. Ale chyba każdy hot celebryta czy celebrytka takie dostaje i raczej stało się to normą. Ale czy powinno?

Zobacz także

Zobacz także: Rafał Jonkisz wkurzony na Szymona Majewskiego. "Starszy pan, co na siłę próbuje być śmieszny". O co poszło?

Rafał Jonkisz wrzuca często prowokacyjne zdjęcia, to nic dziwnego, że dostaje potem "ciekawe" propozycje :).

Reklama

Rafał Jonkisz jest na razie wybrany najpiękniejszym mężczyzną w Polsce, a ma zaledwie 19 lat.