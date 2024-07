Rafał Sonik wygrał tegoroczny Rajd Dakar w kategorii quadów. Jest to pierwszy polski kierowca, który wygrał najtrudniejszy rajd świata. Polski quadowiec na ostatnim odcinku specjalnym jechał bardzo spokojnie, będąc pewnym zwycięstwa w klasyfikacji generalnej.

Zawodnicy startowali w odwrotnej kolejności do zajmowanych miejsc. Oznaczało to, że Rafał Sonik wyruszył na trasę jako ostatni. Kontrolował rywali i jechał bardzo spokojnie. Polak wiedział, że wygrał cały rajd, gdyż miał prawie trzy godziny przewagi nad kolejnym zawodnikiem. Pomimo, że zawody na początku wydawały się dla nas bardzo pechowe, Sonik udowodnił, że zła passa nie musi trwać do końca.

Gratulujemy!

