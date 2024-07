Rafał Brzozowski dał się poznać szerszej publiczności dzięki programowi "Voice of Poland". Mimo, że nie wygrał show odniósł największy sukces z uczestników biorących udział w tym talent show. Wydany przez niego album doczekał się reedycji a przeboje z niego pochodzące docierały do pierwszych miejsc list przebojów. Za sukcesem w życiu zawodowym idzie również powodzenie w życiu prywatnym. Wokalista od kilku miesięcy jest zakochany we wzajemnością w Annie Tarnowskiej. Przypomnijmy: Romantyczna sesja Brzozowskiego z dziewczyną. Miłość kwitnie

Od kilku tygodni możemy podziwiać umiejętności taneczne Rafała, który bierze udział w "Tańcu z Gwiazdami". Jego partnerką jest Izabela Janachowską z którą podbijają serca zarówno jurorów jak i widzów. Nie zawsze jednak w jego życiu wszystko układało się po jego myśli. W ostatnim odcinku w którym gwiazdy wybierali ważne dla nich utwory, Rafał zdecydował się na swoją kompozycję. Argumentując wybór powiedział, że jest to jego pierwszy wielki hit z płyty, która kosztowała go sporo wyrzeczeń.

Musiałem iść do banku i wziąć kredyt. I kiedy już go wziąłem, okazało się, że nie mam na raty. Wtedy postawiłem na jedną kartę - albo się uda albo nie - wspomina dawne czasy.

Na szczęście dla niego wszystko się udało, a on sam uważany jest za jednego z najpopularniejszych muzyków w naszym kraju.

