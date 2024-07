Ślub Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana zbliża się wielkimi krokami. Nic więc dziwnego, że zainteresowanie tą uroczystością systematycznie rośnie. Niedawno głos w sprawie zabrała sama Doda, która przy okazji udowodniła, że nie przepada za Perfekcyjną. Przypomnijmy: Doda nie przepada za Rozenek. Zdradziła, co zaśpiewałaby Radkowi na ich ślubie

Gwiazda TVN nie chce zabierać głosu w sprawie, jednak chętniej robi to za nią były piłkarz. W rozmowie z Show zdradziła, że ma już wybrany strój. Nie mają innego wyjścia, postawi na czarny smoking. Rozenek szykuje zaś niespodziankę:

Sama Rozenek chętnie zabiera głos w sprawie programu "Piekielny hotel" oraz tego, czy kiedykolwiek zgodzi się na sesję w Playboyu. Odpowiedź jest jasna:

Proszę sobie wyobrazić, że ja, matka dwójki dzieci, mogłabym wystąpić na okładce np. "Playboya"? To zabrzmi strasznie, co teraz powiem, ale nie jest tak ,że jestem od spełniania zachcianki mężczyzn, wielu mężczyzn. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało - przekonuje