Patrick Schwarzenegger poszedł w ślady swojego ojca Arnolda Schwarzeneggera i został aktorem. 20-letni Patrick właśnie promuje swój najnowszy film "Stuck in Love". My zauważyłyśmy go na premierze w Beverly Hills.

Patrick Schwarzenegger, jest przystojny i bardzo podobny do swojego ojca. Ma jednak delikatniejsze rysy twarzy, to pewnie po matce Marii Shriver. A jak oceniamy jego look? Młody aktor stawia na klasykę. Biała koszula z wąskim kołnierzykiem i szary garnitur to doskonałe rozwiązanie na letnie imprezy. Bez szału, a klasycznie. Dla nas bomba!

Zobaczcie więcej zdjęć Patricka Schwarzeneggera: