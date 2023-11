2 z 5

Wszyscy fani "Przyjaciółek" zapewne pamiętają wstrząsający finał 11. sezonu. Seria ta zakończyła się imprezą zaręczynową Marii (Ewa Kasprzyk), na której zjawiła pijana Anka. To już było szokiem, bo przecież bohaterka zerwała z nałogiem kilka sezonów wcześniej! Do tego na imprezie pojawiła się Wika (Roma Gąsiorowska), która powiedziała, że zrobiła coś strasznego, co sugerowało, że sprawa miała związek z Pawłem (Bartek Kasprzykowski), mężem Anki! W 12. sezonie to wszystko się wyjaśni i coś czujemy, że będzie miało związek z nałogiem, który znów pojawi się w domu Strzeleckich!

