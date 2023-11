3 z 5

Wydarzenia w życiu Julki na pewno was zaskoczą! Okazuje się, że córka Anki i Pawła... urodzi dziecko! To prawdziwy szok! Zobaczcie w zwiastunie urocze dziecko Julki! Niestety, wszystko wskazuje na to, że to nie będzie spełnione macierzyństwo...

Zobacz: O nie! W 12. sezonie serialu "Przyjaciółki" nie zobaczymy jednej z bohaterek!