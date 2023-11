2 z 5

Wydawało się, że to będzie wielka miłość. Patrycja poznała Wiktora, gdy chciała walczyć z byłą kochanką swojego zmarłego tragicznie męża Michała. Wiktor miał zajmować się sądową sprawą Patrycji. Do tego jednak nie doszło, ale prawnik i wdowa poczuli do siebie chemię. Niestety, bardzo szybko okazało się, że Wiktor jest tyranem, który uzależnił od siebie Patrycję. Nieustanne manipulacje doprowadziły kobietę do całkowitej uległości. Wiktor kilka razy uderzył Patrycję.

Zobacz: Jak dobrze pamiętasz 11. sezon "Przyjaciółek"? Rozpoznaj scenę po jednym kadrze!