Nicole Bogdanowicz, czyli serialowa Julka właśnie poinformowała swoich fanów na Instagramie, że zakończyła zdjęcia do 12. sezonu "Przyjaciółek". Napisała również, że nowe odcinki serialu już we wrześniu, a to jest najważniejsza wiadomość, na którą czekali wszyscy miłośnicy serialu.

Halo? Odbiór! Na horyzoncie wypatrzyliśmy już koniec zdjęć do XII sezonu „Przyjaciółek”. Melduję, że nowe odcinki od września! ????????

Tęsknicie za nami trochę? - napisała.

