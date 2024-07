Niedawno Sylwia Peretti obchodziła pierwszą rocznicę śmierci swojego jedynego syna Patryka. Choć w dniu jego urodzin, czy w inne ważne daty wspomina go w swoich wpisach, to jednak tego dnia milczała. 30 lipca celebrytka obchodzi inny, bardzo ważny dzień i tym razem postanowiła napisać kilka słów, które skierowała do męża.

Sylwia Peretti w emocjonalnym wpisie zwraca się do męża

Rok temu zginął w wypadku samochodowym syn Sylwii Peretti razem z trójką kolegów. Ta tragedia odbiła się echem w mediach, a celebrytka postanowiła usunąć się cień, by w spokoju móc przeżyć żałobę. Po kilku miesiącach postanowiła jednak zwrócić się do internautów i raz na jakiś czas pielęgnuje pamięć o zmarłym synu na swoim Instagramie. 15 lipca minęła pierwsza rocznica śmierci Patryka Perettiego, a zaledwie dwa tygodnie później gwiazda TTV przeżywa inny, niezwykle ważny dzień.

Teraz Sylwia Peretti opublikowała wzruszający wpis, w którym zwróciła się do męża. To właśnie on czuwa przy jej boku i jest jej największym oparciem w tych trudnych chwilach.

30 lipca Sylwia Peretti i jej mąż Łukasz Porzuczek obchodzą trzecią rocznicę ślubu. Celebrytka postanowiła publicznie podziękować mężowi, że nie opuszcza ją w trudnych chwilach.

Za to, że patrzysz ze mną w tym samym kierunku, że razem z tęsknotą spoglądamy w niebo, że trzymasz mnie za rękę, że nie puściłeś jej ani na moment, kiedy najbardziej tego potrzebowałam... Za to, że słyszysz mój krzyk kiedy milczę, że słuchasz gdy oczy mówią. Że wycierasz mi łzy, kiedy się uśmiecham. Za to, że akceptujesz tą nową mnie. Dziękuję za kolejny rok razem — choć w innej rzeczywistości, to nadal w prawdziwej miłości. Niech Wam się wszystko spełni, czego nam życzycie — napisała Sylwia Peretti.

Nie tylko gwiazda "Diabelnie boskich" jest wylewna co do swoich uczuć. Jakiś czas temu również mąż Sylwii Peretti umieścił wzruszający wpis o swojej ukochanej. Pod zdjęciem z ich rocznicy ślubu celebrytka ograniczyła możliwość dodawania komentarzy, ale pojawiło się kilka od najbliższych. Widać, że para może liczyć na bliskch.

Bądźcie tacy, jacy jesteście- tylko tyle i aż tyle

Przytulam i ściskam jak zawsze Was — piszą internauci.

My również dołączamy się do życzeń. Poruszył Was wpis Sylwii Peretti?

