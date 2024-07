Anna Lewandowska podjęła się nowego wyzwania i przez całe lato będzie prowadzić dodatek w magazynie "Viva!". W czwartym numerze "Lata z Anną Lewandowską" znajdziemy przepisy na koktajle oczyszczające, orzeźwiające, energetyzujące i odchudzające.

Dlaczego lubię koktajle? Oczywiście dlatego, że są smaczne. Ale nie tylko. Są też zdrowe, pożywne, orzeżwiające oczyszczające... Tak jak chcemy. Latem warto wykorzystać do ich przyrządzenia sezonowe owoce i warzywa. Starannie rozdrobnione produkty znacznie lepiej się przyswajają. Zielone koktajle są niezastąpione podczas detoksu. Te z białkiem - po wyczerpującym treningu. Dodatek guarany sprawi. że napój świetnie się sprawdzi zanim zaczniemy ćwiczenia - pisze Ania we wstępniaku.

Ale to nie wszystko - Lewandowska pokazała czytelniczkom zestaw swoich ulubionych ćwiczeń i poradziła, jak często powinny je wykonywać

Jeśli ćwiczysz raz w tygodniu, każesz organizmowi wykonywać wciąż tę samą pracę od początku. Efekty? Nie widać! Dlatego trzeba ćwiczyć co najmniej trzy razy w tygodniu - tłumaczy Ania.

Anna Lewandowska niedawno wydała swoją pierwszą płytę z treningiem „Karate cardio”.

„Viva!” z dodatkiem „Lato z Anną Lewandowską” kosztuje 4,99 zł i będzie wydawana do końca sierpnia - co dwa tygodnie. Numer z książeczką fitness nr 4 - na rynku od czwartku.

