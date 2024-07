4 z 10

Jane Iredale - Glow Time podkład mineralny w kremie BB SPF 25

Glow Time to innowacyjny, naturalny krem mineralny BB łączący w sobie funkcję korektora, kremu do opalania oraz balsamu w jednym. Zawiera naturalne minerały, które dostosowują się do koloru skóry pokrywając jej wszelkie niedoskonałości, minimalizując pory, maskując zmarszczki oraz wygładzając i rozświetlając skórę.

Oryginalna formuła zawarta w GLOW TIME odżywia cerę i pomaga chronić skórę przed szkodliwymi promieniami UV oraz wolnymi rodnikami. Zawiera szerokie spektrum SPF 25 UVA PA + +, dzięki czemu podkład jest odporny na działanie wody do 40 minut.

Cena ok. 195 zł / 50 ml