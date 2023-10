Obecne koronawirusowe obostrzenia związane z ciągłym noszeniem maseczek sprawiają, że robienie mocnego makijażu nie ma większego sensu. Z tego względu warto na jakiś czas pozwolić skórze odpocząć i mocniej się zregenerować. Jeśli jednak nie należysz do fanek bycia saute, sięgaj po lekkie kremy BB, które wyrównają koloryt skóry bez zapychania jej. Na trwającej jeszcze promocji w Rossmannie na pewno warto wyposażyć się w Professionals BB Cream + Primer marki Pupa, który teraz kosztuje 32,39 zł.

Lekki BB z Rossmanna

Krem BB i baza pod podkład w jednym przeznaczony jest dla cer mieszanych i tłustych. Jego lekka formuła dobrze ujednolica koloryt i wygładza skórę, a do tego pozostawia ją nawilżoną. Poradzi sobie z zaczerwienieniami, choć większe niedoskonałości mogą spod niego przebijać. Plusem produktu jest niewątpliwie SPF 20, które wystarczy na nasłonecznienie w okresie jesienno-zimowym. Jak wskazuje na to nazwa kosmetyku może być on też stosowany jako baza pod makijaż, wzmacnia wtedy krycie podkładu i przedłuża jego trwałość. Dzięki pielęgnacyjnym składnikom produkt sprawdzi się też u posiadaczek wrażliwej podatnej na podrażnienia skóry. Na wizażu został oceniony na 4,5/5.

„Zdecydowanie mój numer 1. Jest lekki, a zarazem kryjący i do tego moja twarz nie zaczyna świecić się po nim szybko świecić. Jest też bardzo wydajny.”

„Rewelacja! Ujednolica kolor skóry, łatwo się nakłada i jest wydajny. Nie kryje w 100%, co jak dla mnie jest akurat plusem. Używam najjaśniejszego odcienia i jest idealny - niezbyt pomarańczowy ani trupio-różowy.”

„Wspaniały krem BB. Zacznę od tego, że mam cerę tłustą, wręcz łojotokową i zależy mi na matowieniu. Krem BB jest niewidoczny na twarzy, ładnie kryje, nie zapycha i wygląda naturalnie. Jak dla mnie nie ma minusów, absolutnie wart swojej ceny” - piszą wizażanki.