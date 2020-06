Ten krem BB z Rossmanna idealnie sprawdza się przy cerze z trądzikiem. Nie zapycha porów i nawilża skórę

Niełatwo o cerę bez niedoskonałości. Nawet jeśli ich przyczyną nie jest trądzik, mogą je spowodować: „cheat meal”, alkohol z letnich spotkań ze znajomymi, czy zwykły stres w pracy lub nieodpowiednio dobrane kosmetyki. Z tego względu tak ważne jest, by dodatkowo nie obciążać skóry zbyt często mocnym makijażem i w ten sposób potęgować ilość szkodliwych czynników, z którymi musi codziennie zmagać się cera.

Nawilżający krem BB na niedoskonałości z Rossmanna

By pozwolić skórze odpocząć warto przede wszystkim zamienić kryjący podkład na lekki krem koloryzujący. Drogerie pełne są tego typu produktów, ale w przypadku cery problematycznej warto zwrócić szczególną uwagę na krem BB Royal Snail od Eveline Cosmetics.

Mat. prasowe

Ma bardzo lekką konsystencję, która dobrze wyrównuje koloryt skóry i przykrywa drobne niedoskonałości. Mimo, iż producent zapewnia, że jest to produkt matujący jego wykończenie jest raczej satynowe i świetliste. Jest to jednak spora zaleta, gdyż cera z lekkim glow wygląda zdecydowanie bardziej naturalnie i świeżo. Kosmetyk został zaprojektowany, by przeciwdziałać niedoskonałościom i faktycznie trzeba przyznać, że nie obciąża skóry i nie zapycha porów. Ponadto daje wrażenie nawilżenia i jest niewyczuwalny na skórze. Ma tendencje do wyświecania, więc warto przypudrować go lekko w strefie T. Dobrze utrzymuje się na skórze, choć jak to w przypadku kremów BB bywa po pewnym czasie zaczyna się trochę ścierać. Produkt łatwo znaleźć w Rossmannie, a jego cena to niecałe 24 zł. Został doceniony również na wizażu, gdzie zdobył 4,2 w pięciopunktowej skali.

„Jest lekki i łatwo go zaaplikować. Pozostawia cerę wypoczętą i rozświetloną. Nie uczula też i nie podrażnia. Ma lekkie krycie, ale przy większej ilości produktu zarywa też niedoskonałości.”

„Na początku letnich upałów potrzebowałam czegoś, co pięknie wygląda na twarzy i szybko nie spływa. Sięgnęłam po BB Royal Snail i zaniemówiłam. Cudownie prezentuje się na cerze i dobrze łączy się z pudrami. Używam go codziennie.”

„Mam cerę mieszaną z tendencją do przetłuszczania się, często czerwoną w okolicach nosa i z pojedynczymi niedoskonałościami. Szukałam czegoś lekkiego, co wyrówna koloryt skóry oraz zniweluje świecenie się i ten BB się sprawdził. Poza tym nie wyskakują mi po nim żadne wypryski, a wręcz przeciwnie, wydaje mi się że cera nawet uległa lekkiej poprawie” - piszą wizażanki.