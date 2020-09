Ten kosmetyk z Rossmanna nadaje cerze świetliste wykończenie i mocno ją nawilża. Teraz kupisz ten krem BB ponad 50 proc. taniej 

Zarówno dzienny, jak i wieczorowy makijaż rządzą się swoimi prawam. Z tym pierwszym zdecydowanie najlepiej współgrają kosmetyki o lekkich konsystencjach, które nie obciążają zbytnio skóry i dodatkowo dbają o jej nawilżenie. Do tej grupy produktów należy m.in. krem BB Bare With Me marki NYX Professional Makeup, który Rossmann wyprzedaje teraz ponad 50 procent taniej za 22,99 zł.

Mat. prasowe

Nawilżający krem BB z Rossmanna

Krem koloryzujący Bare With Me ma lekką konsystencję i dobrze stapia się z cerą. Jest dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej, więc łatwo dobrać odpowiedni kolor. Świetnie wyrównuje koloryt skóry i maskuje niewielkie zaczerwienienia. Jednak w przypadku trądzikowych wyprysków zdecydowanie potrzebna będzie punktowa pomoc korektora. Krem BB nadaje skórze satynowe, świetliste wykończenie, dzięki czemu wygląda zdrowo i bardzo naturalnie. Nie zatyka też porów i nie przesusza cery oraz utrzymuje się w niezłym stanie przez cały dzień. Na wizażu został oceniony na 4,3/5.

„Lekko przypudrowany świetnie się trzyma, a w połączeniu z bazą z tej samej serii jest wręcz nie do zdarcia. Ma średnie krycie, ale dobrze wyrównuje koloryt cery i porządnie ją nawilża. Skóra wygląda z nim pięknie!”

„Jako fanka kosmetyków NYX często sięgam po ich nowości i przy okazji natrafiłam na ten krem BB. Ma lekką i przyjemną formułę oraz ładnie ujednolica koloryt. Dużym plusem jest to, że nie ciemniej. Moja mieszana skóra praktycznie się nie wyświeca gdy używam go w połączeniu z mgiełką od TF i pudrem od Laury Mercier. Produkt zdecydowanie sprawdzi się u osób, które lubią lekkie krycie, a jednocześnie trwały i naturalny efekt.”

„Najlepszy krem koloryzujący jakiego do tej pory używałam. Dobrze wyrównuje koloryt cery i utrzymuje jej nawilżenie. Z pudrem i fixerem trzyma się około 9 godzin, ale zaczyna się lekko świecić po 4 lub 6 w zależności od pogody” - oceniają wizażanki.