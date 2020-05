Rossmann: Hitowy krem BB od Bourjois kupisz o połowę taniej! "Idealny koloryt i zero widocznych niedoskonałości"

Chcesz zakryć pojawiające się na twarzy niedoskonałości ale nie lubisz efektu maski, które daje wiele podkładów? Ten krem BB prawdopodobnie spełni w pełni twoje oczekiwania: ukryje to czego, nie chcesz pokazać a jednocześnie zachowa niesamowitą naturalność i nie obciąży twojej skóry. Ten produkt idealnie sprawdzi się w nadchodzącym sezonie letnim a w dodatku teraz kosztuje o ponad połowie mniej!

Bourjois Healthy Mix BB Cream na promocji w Rossmannie

Wielka wyprzedaż na kosmetyki do makijażu - 55 procent w Rossmannie trwa od 16 maja 2020 roku i zakończy się pod koniec miesiąca lub do wyczerpania zapasów. W ofercie warto zwrócić uwagę na hitowy krem BB Bourjois Healthy Mix, który w promocji możesz kupić już za 26 zł!

To produkt, który pokochały Polki. Nie dość, że kryje niedoskonałości, to przede wszystkim wygląda niesamowicie naturalnie, nie tworzy efektu maski i co najważniejsze nie obciąża skóry i nie zapycha porów. Czy może być coś idealniejszego na zbliżające się wysokie temperatury, przy działaniu których w wielu sytuacjach nie czujemy się komfortowo? Produkt otrzymał bardzo wysoką ocenę 4,4/5 na forum Wizażu, gdzie miłośniczki makijażu wymieniają się swoimi cennymi uwagami na temat zakupionych produktów. Dużą zaletą jest trwałość. Użytkowniczki czują się w nim jak "w swojej drugiej skórze. Produkt nie wysusza skóry i jest dostępny w trzech odcieniach.

- Lubię go ponieważ ma niesamowite krycie, a jednak przez to że jest kremem BB nie tworzy na twarzy tzw maski. Czuję na twarzy lekkość, mam wrażenie jakby skóra mi cały czas oddychała. Nie zapycha, nie podrażnia, jest trwały. Dobrze kryje nawet niedoskonałości.

- Jest to na pewno jeden z lepszych kremów BB jakie testowałam. Jego krycie jest w porządku, można je budować.

- Jego niewielka ilość nałożona na twarz daje wygląd takiej świeżej ,promiennej skóry, delikatnie nawilża , skóra nie jest taka " wysuszona" jak po niektórych ciężkich podkładach.

- Moim zdaniem nadaje się nawet dla posiadaczek cery tłustej czy mieszanej- sama taką mam.

Bourjois Healthy Mix BB Cream na promocji w Rossmannie kupisz za jedyne 26 zł, jego regularna cena to aż 57,99 zł. To idealne rozwiązanie na nachodzące lato.