Problem z wybraniem idealnego podkładu lub kremu BB na wysokie temperatury to zawsze duży problem. Wcale się temu nie dziwimy. Szukamy w końcu ideału, który zakryje nasze niedoskonałości, a przy tym nie obciąży nadmiernie naszej delikatnej skóry twarzy. Przygotowałyśmy kilka propozycji, które same przetestowałyśmy i z czystym sumieniem możemy wam polecić na gorące dni. Oto one!

1. PAT&RUB BY KINGA RUSIN, "Trzy w jednym" krem BB to naturalny, wieloskładnikowy krem pielęgnacyjny z podkładem i filtrem SPF 20 o mocnym stężeniu substancji aktywnych. Produkt dostępny jest w 3 odcieniach. Cena: 169 zł / 50 ml

2. Avon True Power Stay to nasza kolejna propozycja. Przetrwa upał, wilgoć czy nawet najbardziej szalony dzień. Nie ściera się i nie zostawia śladów – zostaje na twarzy, a nie na ubraniach! Cena: 31,99 zł

3. Trzy odcienie fluidu mineralnego, rozświetlającego z sokiem z truskawki Vege Flumi Make-Up Academie marki Bielenda. Cena: 15,90 zł

4. Podkład Naturally Perfect od Miss Sporty. Cena: 26,99 zł

5. Kolejną opcją jest... puder zapewniający ochronę przeciwsłoneczną. To ZO® SKIN HEALTH SUNSCREEN + POWDER BROAD-SPECTRUM SPF 30 - puder koloryzujący z filtrem SPF50. Cena: 229 zł / 3 g

6. Polecamy również podkład w pudrze od La Prairie. Unikalne połączenie pudru, pigmentów i związków nawilżających, zapewnia naturalnie wyglądające krycie, przy jednoczesnym świeżym, matowym wykończeniu. Struktura skóry zostaje udoskonalona, linie mimiczne i zmarszczki wygładzone, a rozszerzone pory mniej widoczne. Cena: 860 zł / 9 g

7. W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć Bourjois Healthy Mix BB Cream. Cena: ok. 29,99 zł