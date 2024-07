Marcin Prokop to prawdziwy szczęściarz. Nie dość, że niedawno wziął ślub w słonecznej Portugalii, ma piękną córeczkę to jeszcze nie musi się martwić, czy starczy mu do pierwszego.

Dziennikarz ma ogrom pracy, bo jak podaje "Fakt", prowadzenie "Dzień Dobry TVN", "Automaniaka", "Miliona w minutę" , a już niebawem i show "Mam talent", to nie wszystkie obowiązki dziennikarza - prowadzi jeszcze miesięcznik i imprezy okolicznościowe. To wszystko bardzo mu się jednak opłaca. Dziennik informuje, że miesięcznie na jego konto wpływa 240 tysięcy złotych!

Na co byście wydali taką furę pieniędzy?

(ac)