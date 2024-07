Już dziś - 30 września - Dzień chłopaka. Nie macie pomysłu co podarować chłopakowi, bratu, co kupić mężowi? Wybralismy dla was kilka stylowych propozycji. Nie muszą być bardzo drogie...

Jaki wybrać prezent na Dzień chłopaka?

materiały prasowe

Czapka New Era - 129,99 zł

materiały prasowe

Skarpetki ManyMornings/Pakamera.pl - 25 zł

materiały prasowe

Okulary Emporio Armani, 650 zł

materiały prasowe

Bluza Reebok - 219 zł

materiały prasowe

Biżuteria Police - 250 zł

materiały prasowe

Zegarek Hugo Boss - 890 zł

materiały prasowe

Portfel House - 39,99 zł

materiały prasowe

Plecak Gola - 129,99 zł

materiały prasowe

Wrangler - 109 zł

materiały prasowe

AgaBag/Pakamera.pl - 169 zł

materiały prasowe

Pasek H&M - 79,90 zł

materiały prasowe

Koszulka Cropp - 29,99 zł