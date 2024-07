1 z 7

Gwiazdy mają to szczęście, że świątecznymi prezentami obdarowują je nie tylko najbliżsi, ale również znane marki zabiegające o ich względy i sympatię. Pokazywaliśmy wam już, co polscy celebryci zdążyli już dostać w tym roku - jest na co popatrzeć. Przypomnijmy: Wielkie marki obsypują gwiazdy prezentami. Co dostały?

W gronie obdarowanych znalazła się również Doda. Wokalistka jest wielką miłośniczką serwisu Instagram, na którym umieszcza mnóstwo zdjęć zrobionych swoim telefonem - ze swojego życia codziennego, koncertów, kulis sesji zdjęciowych czy teledysków. Z myślą o jej fotograficznych pasjach firma Sony przysłała Dodzie najmodniejszy obecnie gadżet - bezprzewodowy obiektyw przeznaczony do współpracy ze smartfonami. Dzięki temu jej zdjęcia będą w jeszcze lepszej jakości. Coś nam się wydaje, że z tego prezentu Doda zrobi niezły użytek...

Zobacz: Doda wystawiła na Allegro swój luksusowy samochód. Ile za niego chce?

To jednak nie wszystko - wokalistka dostała również sztućce z wygrawerowanym "Doda Queen" i aparat. Tym razem jednak nie zdradziło, kto był Mikołajem w tym przypadku. Zobaczcie jej prezenty w naszej galerii: