1 z 4

Zapraszam do przeglądu wybranych premier filmowych weekendu. O wszystkich przeczytacie w każdy czwartek na MOIM BLOGU. A zaczynamy od:

Zły Mikołaj 2 Bad Santa 2

Do Świąt Bożego Narodzenia pozostał jeszcze miesiąc, ale wystawy sklepowe, premiery kinowe i piosenki w radio nie kłamią: Boże Narodzenie za pasem. A będzie jeszcze gorzej/lepiej (niepotrzebne skreślić). Z tej okazji do kin powraca jeden z najbardziej oryginalnych bohaterów świątecznych: Willie (były mąż Angeliny Jolie, Billy Bob Thornton). Szykuje się powtórka z rozrywki, a co za tym idzie film nie dla dzieci. Choć Willie często przebiera się za świętego Mikołaja, to czerwony kubrak nie kryje jego wulgarnej natury. Willie dużo pije, dużo klnie, dużo obraża bliźnich i dużo myśli o seksie. Taki to film świąteczny.

W drugiej części bohaterowie znani z jedynki trochę podrośli (no z wyjątkiem elfa Marcusa), ale przyzwyczajenia im się nie zmieniły. Tym razem będą chcieli obrobić centralę fundacji charytatywnej.

Werdykt: Boże Narodzenie dla dorosłych

Zwiastun: