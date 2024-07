3 z 3

Sekretne życie zwierzaków domowych The Secret Life of Pets

Zastanawialiście się kiedyś nad tym, co myślą Wasi kosmaci ulubieńcy, gdy wychodzicie z domu? Jesteście ciekawi, co robią, gdy nie patrzy? Jeśli jeszcze nie zaspokoiliście swojej ciekawości rozstawiając po domu kamerki, z pomocą przychodzi najnowszy animowany film twórców „Minionków”. Wystarczy zająć miejsce w kinowym fotelu.

Osobiście nie przepadam za filmami animowanymi, ale od czasu do czasu do kin trafiają takie, na które nie ma co krzywić nosa tylko dlatego, że występują w nich gadające zwierzęta (widzieliście kiedyś gadające zwierzęta? Papugi się nie liczą ;P). „Sekretne życie zwierzaków domowych” wydaje się taką właśnie propozycją z gatunku tych, co to wyjście na nie do kina nie będzie stratą czasu.

Werdykt: Porządne animki

Zwiastun: