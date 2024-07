1 z 3

Zapraszam do przeglądu wybranych premier filmowych weekendu. O wszystkich przeczytacie w każdy czwartek na MOIM BLOGU.

A zaczynamy od...

Inferno

Nie ma co owijać bawełnę, "Inferno" Dana Browna nie jest najlepszą książką (choć najlepiej sprzedającą się w 2013 roku). O ile "Kod da Vinci" przynajmniej formułowała jakieś ciekawe teorie spiskowe (mniejsza z tym sensowne czy nie), przez co sama była ciekawa, to w "Inferno" biegają przez cały dzień po Florencji i tyle. Bez znajomości tego miasta i jego tajemnic czytelnik zmuszony jest wierzyć na słowo, że opisywane przez Browna rzeczy mają poparcie w rzeczywistości, bo może je sobie tylko wymyślił. Jeśli Ronowi Howardowi, reżyserowi filmowej wersji "Inferno", udało się wycisnąć z tego biegania jakąś efektowną esencję, to powinno być nieźle. Jeśli się jednak nie udało, to niestety – wynudzicie się na filmie, który odcina kupony od poprzednich części. A przecież już ostatni film o Langdonie (Tom Hanks) – "Anioły i demony" – nie był jakiś specjalnie udany.

No ale to w zasadzie jedyna sensowna premierowa propozycja na ten weekend, więc wielkiego wyboru nie ma. Jeśli macie ochotę iść do kina, wybierzcie "Inferno". Specjalista od symboli Robert Langdon uwikłany zostanie w pełną zagadek grę, której stawką stare, dobre uratowanie ludzkości.

Werdykt: Podchodzić ostrożnie

Zwiastun: