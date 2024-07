1 z 4

Zapraszam do przeglądu wybranych premier filmowych weekendu. O wszystkich przeczytacie w każdy czwartek na MOIM BLOGU. A zaczynamy od:

Firmowa Gwiazdka Office Christmas Party

Święta Bożego Narodzenia to jeden z tych okresów w roku, na który w Hollywood czekają z wytęsknieniem. W grudniu nie trzeba wymyślać nowych pomysłów na filmy, wystarczy zakrzyknąć: zróbmy świąteczny film! I już. Mniej sprawdza się to w Wielkanoc, ale Boże Narodzenie to niekończąca się wymówka do trzaskania jednego podobnego filmu za drugim. "Firmowa Gwiazdka" korzysta z prostego pomysłu pod tytułem: mamy święto, zbierzmy doborową obsadę i róbmy komedię. Powtarzaliśmy ten schemat także w Walentynki czy Halloween, więc z grubsza wiadomo o co chodzi. Wydaje się, że będzie hit, a potem okazuje się, że jest przeciętnie tak jak zawsze.

W "Firmowej Gwiazdce" też będzie przeciętnie pomimo dobrej obsady (Jason Bateman, Olivia Munn, Jennifer Aniston, Kate McKinnon). Bohaterowie filmu wezmą udział w tytułowej firmowej Gwiazdce, która wymknie się spod kontroli niczym "Kac Vegas". Gwarantuję, że po nowym roku nikt już nie będzie o tym filmie pamiętał.

Werdykt: Komedia okolicznościowa

Zwiastun: