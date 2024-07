2 z 3

Morgan

Ciekawą zabawą podczas oglądania filmu "Morgan" jest wynajdywanie zapożyczeń z różnych innych filmów. W jej trakcie łatwo dojść do wniosku, że nie ma tu praktycznie niczego oryginalnego, czego nie moglibyśmy obejrzeć gdzieś wcześniej. "Gatunek", "Ex-Machina", "Istota" itd. Gdyby bohaterowie "Morgan" obejrzeli choć jeden z tych filmów, wiedzieliby, że większość prób stworzenia ulepszonego życia poprzez genetyczne modyfikacje, czy implementację sztucznej inteligencji zawsze kończy się w ten sam sposób. Wiadomo to co najmniej od eksperymentu pana doktora Frankensteina.

No ale naukowcy wiedzą swoje, nic więc dziwnego, że całkiem zacna obsada "Morgan" najprawdopodobniej nie dotrwa do końca tego filmu wyreżyserowanego przez syna Ridleya Scotta – Luke'a. Wiele wskazuje na to, że w przypadku "Morgan" zastosowanie znajdzie powiedzenie: "za hajs ojca baluj".

Werdykt: Całkowicie przewidywalne kino

Zwiastun: