Przełęcz ocalonych Hacksaw Ridge

Ostatnich lat kariery Mel Gibson z pewnością nie może zaliczyć do udanych. Bohater skandali obyczajowych został wykluczony przez Hollywood i zepchnięty na margines. Filmy, w których ostatnio mogliśmy go oglądać hitami nie zostały i nie ma w tym nic dziwnego – były przeciętne. I kiedy wydawało się, że Mel Gibson już nie odbuduje swojej pozycji, wtedy wrócił do tego, co wychodziło mu najlepiej – reżyserii. Nagrodzony Oscarem za "Waleczne serce" reżyser Mel Gibson, nawet filmami uznawanymi za nieudane ("Apocalypto") udowadniał, że wie o co w reżyserii chodzi i wszystko wskazuje na to, że jego kolejny film "Przełęcz ocalonych" to triumfalny powrót Gibsona-reżysera na salony.

"Przełęcz ocalonych" opowiada prawdziwą historię Desmonda T. Dossa, pacyfisty, który zaciągnął się do armii po ataku na Pearl Harbor. Odmówił jednak noszenia broni i zabijania, w zamian poświęcając się ratowaniu swoich druhów w trakcie bitwy o Okinawę. "Przełęcz ocalonych" zebrała kilkuminutowe brawa po pokazie w trakcie festiwalu w Wenecji, nie ma się więc co zastanawiać, tylko trzeba lecieć do kina.

Werdykt: Świetne kino wojenne

Zwiastun: