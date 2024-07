2 z 5

Sully

15 stycznia 2009 roku w Nowym Jorku, na rzece Hudson, awaryjnie lądował samolot ze 150 pasażerami na pokładzie. Jego pilot Chesley "Sully" Sullenberger podjął decyzję o takim manewrze tuż po tym, gdy po starcie pilotowany przez niego samolot zderzył się ze stadem gęsi powodując uszkodzenie dwóch silników samolotu. Film "Sully" opowiada o późniejszym śledztwie w tej sprawie.

Mimo 86 lat na karku, Clint Eastwood ani myśli o emeryturze. "Sully" to kolejny z wyreżyserowanych przez niego filmów, a w tytułową rolę wcielił się Tom Hanks. Już te dwa nazwiska gwarantują porządną robotę i choć wydaje się, że "Sully" będzie raczej kolejnym filmem biograficznym niż miałby zrewolucjonizować ten gatunek, to i tak warto zobaczyć tę napisaną przez życie historię. Najlepiej w IMAX-ie, bo będzie na co popatrzeć (choć może nie na sali sądowej).

Werdykt: Porządny biopic

Zwiastun: