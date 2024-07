Ostatnie pożegnanie Jerzego Stuhra odbyło się 17 lipca w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie. To była wyjątkowa uroczystość, a aktora w tej ostatniej drodze pożegnały tłumy gwiazd i fanów. W czasie pogrzebu wygłoszono kilka przemówień, a jedną z osób, które zabrały głos była Małgorzata Kidawa-Błońska. W czasie jej mowy pogrzebowej padły mocne słowa...

Jerzy Stuhr zmarł 9 lipca. Wiadomość o śmierci wybitnego i cenionego aktora wstrząsnęła całym środowiskiem artystycznym i jego fanami. Dziś w Krakowie odbyły się wyjątkowe uroczystości pogrzebowe, a Jerzego Stuhra przyszyły pożegnać tłumy. W czasie pogrzebu wzruszające przemowy wygłosiły m.in. Agnieszka Holland, Dorota Segda oraz Małgorzata Kidawa-Błońska. Kiedy marszałkini Senatu stanęła na ambonie zaczęła od pożegnania wybitnego aktora, na które nikt nie był przygotowany:

Każde pożegnanie jest bardzo trudne. Dla was najtrudniejsze, ale dla nas tu zgromadzonych, także bardzo ciężkie, bo musimy się zmierzyć z odejściem, którego nie chcieliśmy i nie byliśmy na nie przygotowani. Przychodzą nam do głowy oczywiste słowa - wielki aktor, wspaniały nauczyciel, prawdziwy przedstawiciel polskiej inteligencji, polskiej elity, przyjaciel, społecznik, wspaniały człowiek

W dalszej części przemowy Małgorzata Kidawa-Błońska nawiązała do polityki i ataków, które aktor dzielnie znosił:

W czasach populistycznego ataku na inteligencję stał się sam celem tych ataków. Jako człowiek wrażliwy cierpiał z tego powodu. Bardzo dobrze wiedzieli i czuli to najbliżsi, ale i my wszyscy. Ale Jerzy Stuhr w tych czasach zachował męstwo, nie stracił odwagi. Co najważniejsze, nie zmniejszyło to jego pracy. Nie dał tej satysfakcji atakującym go, małym ludziom.

