Mało kto wie, że Monika Olejnik ma dwóch ciemnoskórych bratanków. Jeden mieszka w RPA, a drugi – Adam – w Polsce. Niedawno dziennikarka i mały Adam wzięli udział w sesji zdjęciowej promującej kampanię Omeny Mensah #Tolerance. Chłopca od dawna spotykają szykany i przezwiska z powodu jego koloru skóry, ale w to, co mu się zdarzyło ostatnio, ciężko uwierzyć!

Reklama

Zawsze uciekam, gdy ktoś mnie przezywa. Ale niedawno zaatakowali mnie pseudokibice i jeszcze powiedzieli, że wrócą i mnie zabiją – powiedział w „Co za tydzień” 10-letni chłopiec.

Monika Olejnik zdradziła w jednej z audycji radiowych, jak wyglądał atak na Adasia.

Mój bratanek, który jest Mulatem, został napadnięty przez kiboli Legii Warszawa. To nie była miła sytuacja. Kazali mu śpiewać hymn i mówili, że go zabiją, bo jest czarnuchem – powiedziała dziennikarka.

Teraz oboje wspierają kampanię Omeny Mensah promującą tolerancję w Polsce.

Aby wesprzeć Fundację Omeny Mensah, można kupić specjalną bluzę zaprojektowaną przez Tomaotomo by Tomek Olejniczak (koszt 450 zł). To w niej Adam, Monika Olejnik i zaprzyjaźnione gwiazdy pozowały do specjalnej sesji #TOLERANCE.

Zobacz także

Wesprzecie tę kampanię?



Reklama