Do grona gwiazd, które mają na swoim koncie przygodę z wydaniem własnej książki, postanowiła dołączyć Małgorzata Rozenek. Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, Rozenek pracuje obecnie nad publikacją, która ma być Poradnikiem Perfekcyjnej Pani Domu. Wydanym w ładnej oprawie i starannie dobranymi poradami, nie tylko tymi znanymi z telewizyjnego show.

- Małgosi zależy żeby to była książka wartościowa i pełna wyczerpujących porad, które będą inspirowały jej fanki. A tych nie brakuje. Ona ciągle dostaje wiadomości z poradami i pomysłami, z wieloma pytaniami dotyczącymi jej książki. - tłumaczy nam osoba z produkcji "PPD".

Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ponieważ program "Perfekcyjna Pani Domu" cieszy się niesłabnącą popularnością, więc chętnych do przeczytania wskazówek jego prowadzącej z pewnością nie zabraknie!

Data premiery wydawnictwa to nie jest jeszcze ustalona, a sama Małgorzata Rozenek tłumaczy to tym, iż książka musi być... perfekcyjna. Jednak chciałaby, żeby trafiła na sklepowe półki jeszcze przed świętami. Praca na poradnikiem wymaga czasu, a Rozenek na nadmiar wolnego z pewnością nie narzeka - rozprawa rozwodowa, która zbliża się wielkimi krokami i nowy program w TVN powodują, że jest obecnie jedną z najbardziej zapracowanych polskich gwiazd. Przypomnijmy: "Bardzo żal, ale podjęliśmy słuszną decyzję"

A Wy jak zapatrujecie się na kolejną książkę spod pióra celebrytki? Kupicie?