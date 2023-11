"Chłopaki do wzięcia" to bez wątpienia jeden z bardziej kontrowersyjnych show, jakie możemy zobaczyć w telewizji. Produkcja cieszy się sporym zainteresowaniem, a widzowie mają już swoich ulubionych bohaterów. Jednak zdania na temat programu są podzielone. Krytycy twierdzą, że twórcy promują i żerują na osobach z dysfunkcyjnych środowisk. Jednym z najpopularniejszych uczestników "Chłopaków do wzięcia" jest Bandziorek. Mężczyzna przez długi czas pozostawał singlem. Internauci sądzą, że to się wreszcie zmieniło.

Bandziorek z "Chłopaków do wzięcia" wziął ślub z Danusią?

Widzowie show "Chłopaki do wzięcia" uważnie śledzą losy Bandziorka, czyli Krzysztofa Dzierżanowskiego. Bohater kontrowersyjnego programu przeprowadził się na Mazury, gdzie poznał Danusię. Mężczyzna szybko poczuł do niej coś więcej i oświadczył się kobiecie zaledwie po kilku miesiącach znajomości. Minęły dwa lata, ale uczestnik produkcji i jego wybranka nie stanęli na ślubnym kobiercu. Czyżby to miało się wreszcie zmienić?

Fani show podejrzewają, że Bandziorek jest już po ślubie. Wszystko przez ostatnie odcinki show. Niedawno Krzysztof Dzierżanowski pojawił się na ekranie w czarnej koszulce z napisem "Mąż wie wszystko". Dociekliwi widzowie zwrócili też uwagę na biżuterię u niego i Danusi, która przypomina ślubne obrączki.

Internauci są niemal pewni, że para powiedziała sobie "tak" poza kamerami. W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze z gratulacjami. Mnóstwo widzów trzyma kciuki za tę parę. Część z nich ma nadzieję, że po ślubie Bandziorek zadba o siebie.

Fajnie, że im się udało i że są szczęśliwi razem.

Super. Życzę im szczęścia.

Brawo, dużo szczęścia dla tej pary.

Dobrze, że im się udało. Teraz Danusia musi go podstępem jakimś zaprowadzić na wyrwanie tych pozostałości i wprawienie uzębienia. On będzie zdrowszy, a ona będzie się na pewno przy nim lepiej czuła...

Niech im się wiedzie jak najlepiej. Każdy ma prawo do miłości.

Krzysztof Dzierżanowski i Danusia coraz rzadziej pojawiają się na małym ekranie, jednak wygląda na to, że para wiedzie szczęśliwe życie na Mazurach. Widzowie polubili Bandziorka za szczerość i poczucie humoru. Myślicie, że rzeczywiście bohaterowie są już po ślubie?