Pandora zaprezentowała swoją najnowszą, premierową Essence Collection. Nic więc dziwnego, że na imprezie pojawił się ogromny tłum gwiazd. Wśród nich zauważyłyśmy Agnieszkę Popielewicz, która miała na sobie szarą sukienkę z futrzanymi rękawami. Całe szczęście, że puszyste mankiety zrobione zostały ze sztucznego tworzywa! ;)

Na imprezie można było spotkać również Paulinę Drażbę. Celebrytka w oversize'owym płaszczu w kolorze czerwieni wyglądała świetnie. Niestety gdy go zdjęła nie było już tak dobrze. Celebrytka miała na sobie złotą tunikę przewiązaną cienkim, czerwonym paskiem...

Karolina Szostak, jak na jej styl przystało postawiła na kontrolowaną ekstrawagancję. Płaszcz w panterkę i szpilki na platformie to typowy look, z którego znamy prezenterkę. Ona czuje się w nim dobrze, a i nam on nie przeszkadza. Na koniec Marta Kuligowska. Prezenterka TVP w pastelowej bluzce wyglądała OK, ale jednak spodziewamy się po gwiazdach czegoś bardziej pasującego do sezonu.

