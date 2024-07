Do kiosków trafił właśnie najnowszy numer wydania Viva! Gwiazdą, a raczej gwiazdami aż 3 okładek dwutygodnika zostały: Kinga Rusin, Ewa Farna i Magdalena Zawadzka. 3 piękne gwiazdy w różnymi wieku, a to co je łączy to naturalność. Aktorka, dziennikarka i piosenkarka bez ingerencji Photoshopa wyglądają fantastycznie.

Oprócz tego w numerze możecie podziwiać inne gwiazdy bez makijażu. Wśród nich Olgę Frycz, Julię Pietruchę, Małgorzatę Foremniak, czy Edytę Olszówkę.

A do tego fantastyczne wywiady z Moniką i Robertem Janowskimi, Markiem Dyjakiem i poszkodowaną w niefortunnym wypadku Beatą Jałochą.

Zachęcamy do lektury!