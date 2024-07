Świetna wiadomość z ostatniej chwili! W australijskim Perth Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz zdobyli Puchar Hopmana. Rozgrywki uznawane są za nieoficjalne mistrzostwa świata w tenisie! W decydującym meczu w mikście Polacy pokonali Serenę Williams i Johna Isnera, reprezentujących USA, 7:5, 6:3. To pierwszy tytuł Polaków w tych zawodach.

Puchar Hopmana to międzynarodowy turniej tenisowy, rozgrywany co roku na przełomie grudnia i stycznia. W przeciwieństwie do innych turniejów w parze zawodników występuje jeden mężczyzna i jedna kobieta danej narodowości. Polska zadebiutowała w nim rok temu. Wówczas Radwańska i Grzegorz Panfil, który zastąpił kontuzjowanego Janowicza, dotarli do finału. Ulegli w nim Francji 1:2.

Serdeczne gratulacje!

