Natalia Jaroszewska wzięła udział w 1. edycji Fashion Week Serbia. Projektantka – gość specjalny imprezy –swoją najnowszą kolekcję „Summer of Love” zaprezentowała we wnętrzu słynnej zabytkowej fortecy Petrovaradin w Novi Sad. Po pokazie, projektantka została uhonorowana nagrodą „Award for Career”, która jest podsumowaniem osiągnieć zawodowych projektantki w świecie mody. Podczas Fashion Week Serbia wyróżnienie otrzymał również Eymeric Francois, słynny twórca haute couture z Francji, którego pokaz otwierał imprezę oraz Miguel Vieira z Portugalii – jego show zakończył cykl międzynarodowych pokazów.

Fashion Week Serbia to pierwszy międzynarodowy tydzień mody zorganizowany w Republice Serbii. Jego celem było zaproszenie najlepszych światowych domów mody i młodych utalentowanych projektantów z Serbii, którzy mogli zaprezentować swoje pierwsze kolekcje. W ramach FWS zostało również podpisane międzynarodowe porozumienie Prezydentów Fashion Week z dziewięciu krajów europejskich, dotyczące wymiany projektantów, w tym właśnie z Polski.

Zobaczcie, co zaprezentowała Natalia Jaroszewska w Serbii: