Dziś cała Polska żyła meczem naszej siatkarskiej reprezentacji, która w półfinale Mistrzostw Świata zmierzyła się z Niemcami. Emocje przed samym spotkaniem postanowił podgrzać Polsat - właściciel praw do transmisji spotkań turnieju, które od początku jego trwania są zakodowane. Przypomnijmy: Zaskakująca decyzja Polsatu. Jeśli polscy siatkarze awansują dziś do finału MŚ to...

Reklama

Mecz od samego początku dostarczał niesamowitych sportowych wrażeń i toczył się w bardzo szybkim tempie. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1 dla Polaków, którzy już jutro zmierzą się w wielkim finale z Brazylią. Zgodnie z obietnicą, transmisja meczu odbędzie się na Polsacie o godzine 20:15.

Oglądaliście?

Zobacz: Polski siatkarz zabrał dziewczynę na egzotyczny urlop. Pokazał seksowną klatę

Zobacz także

Reklama

Przystojny polski siatkarz na wakacjach z dziewczyną: