Już 7. marca do kiosków trafi najnowszy, wiosenny numer Vivy! Mody. Tym razem magazyn szoku od pierwszej strony. Na okładce możemy podziwiać piękną, jak zwykle Anję Rubik, która topless i w ultraszerokich spodniach wygląda bosko!

Więcej o Anji Rubik i jej sukcesach

Ale co znajdziemy w środku? Oczywiście przegląd najważniejszych trendów na sezon wiosna 2013. Co nosić w tym sezonie, a czego pozbyć się z szafy. A do tego w numerze przeczytacie m.in. o Vivienne Westwood, Johnie Galliano i Givenchy.

Lektura obowiązkowa każdej fashionistki! My już nie możemy się doczekać.

Życzymy miłej lektury!