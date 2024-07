Wesele Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana to bez wątpienia ślub tego roku! Goście licznie dopisali, a pod koniec imprezy pojawiła się policja, która przyjechała w sprawie źle zaprakowanego samochodu, a nie tak jak podaje jeden z tabloidów ze względu na zakłócanie ciszy nocnej. Po rozmowie z funkcjonariuszami auto zostało przestawione, a goście wrócili do dalszej zabawy. Z pewnością Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zapamiętają ten dzień do końca życia, ponieważ zabawa była przednia.

W tym wyjątkowym dniu towarzyszyli im najbliżsi przyjaciele, rodzina i znajomi ze świata show-biznesu. Na uroczystości pojawili się między innymi Hanna Lis, Leszek Stanek, Ewa Chodakowska z mężem czy Tomasz Iwan z ukochaną. Nie da się ukryć, że panna młoda wygądała przepięknie w sukni ślubnej zaprojektowanej przez Evę Minge. Jej stylizację oceniła między innymi producentka pokazów mody, Dorota Wróblewska. Już jutro (we wtorek, 12 września) w najnowszym numerze "Party" będziecie mogli zobaczyć ekskluzywną sesję zdjęciową świeżo upieczonego małżeństwa!

Na ślubie Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana pojawiła się policja

W najnowszym numerze "Party" będzie ekskluzywna sesja zdjęciowa młodej pary

