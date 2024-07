1 z 14

Wczoraj odbył się półfinał czwartej edycji programu "X-Factor". Uczestnicy, którzy walczyli o miejsce w finale, zmierzyli się z wielkimi hitami, które zna każdy z nas oraz z przebojami grupy The Beatles. Z programem pożegnał się tylko jeden uczestnik, co w tej edycji jeszcze się nie zdarzyło. Do tej pory w odcinkach na żywo, dwie osoby były odsyłane do domu. Najmniej szczęścia miał uczestnik z grupy Czesława Mozila, Jakub Jonkisz, który przegrał dogrywkę z Martą Bijan. Przypomnijmy: Wiemy kto zaśpiewa w finale "X-Factor"

Uczestnicy zaprezentowali się na scenie w dwóch różnych stylizacjach, w zależności do utworu jaki wykonywali. Pięknie prezentowały się prowadząca Patricia Kazadi oraz Tatiana Okupnik - obie panie zdecydowały się na eleganckie kreacje.

Która z gwiazda podoba wam się najbardziej?