Program "X-Factor" wkroczył w decydującą fazę. Już w najbliższą sobotę poznamy nazwiska finalistów, którzy powalczą o główną nagrodę: 100 tysięcy złotych oraz kontrakt płytowy. W ostatnim odcinku z programem pożegnały się dwa zespoły, którymi opiekował się Kuba Wojewódzki. Tym samym, juror jako pierwszy w tej edycji stracił wszystkich swoich zawodników. Decyzja widzów była zaskoczeniem głównie dla prowadzącej, która nie potrafiła ukryć łez. Przypomnijmy: Kazadi cała we łzach. Z programu odpadli uczestnicy Kuby

W walce o finał, każdy z czwórki uczestników ponownie zaśpiewa po dwa utwory. Tym razem na scenie zabrzmią największe przeboje grupy The Beatles oraz Greatest Hits, czyli nieśmiertelne hity, które zna każdy z nas.

Poniżej lista utworów, które usłyszymy:

Marta Bijan

All My Loving - The Beatles

Show Must Go On - Queen

Artem Furman

Eleanor Rigby - The Beatles

Tears in Heaven - Eric Clapton

Anna Tacikowska

Proud Mary - Tina Turner

With a Little Help From My Friends - The Beatles

Jakub Jonkisz

Something - The Beatles

Love''''''''s Divine - Seal

Jak myślicie - kto tym razem okaże się najsłabszy i odpadnie tuż przed finałem?

Tak wyglądał ćwierćfinał "X-Factor":