Wśród kolejnych zidentyfikowanych ofiar zamachu w Brukseli jest Polak - taką informację podała brukselska prokurator Ine Van Wymersch w rozmowie z TVN24.

Jedną z 32 ofiar śmiertelnych zamachów w stolicy Belgii jest obywatel Polski. Prokurator odmówiła podania danych osobowych ze względu na dobro rodziny - czytamy na Tvn24.pl.

Do tych informacji odniósł się szef MSZ Witold Waszczykowski w rozmowie z TVP Info.

W dalszym ciągu tam panuje ogromny chaos i domagamy się wyjaśnień. Nie mogę potwierdzić ani zaprzeczyć - powiedział Waszczykowski.

W eksplozjach, do których doszło we wtorek (22 marca) w poprzednim tygodniu na lotnisku oraz w metrze w Brukseli zginęły 32 osoby, rannych zostało 340 osób. Kilka godzin po zamachach do ich przeprowadzenia przyznało się Państwo Islamskie - w sieci zostało opublikowane wideo, w którym dżihadyści ogłosili zwycięstwo nad Belgią i zapowiedzieli kontynuację świętej wojny.

