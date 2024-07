Pomoc Mierzona Kilometrami (PMK) to ogólnopolska akcja społeczna, której organizatorem jest firma T-Mobile Polska. Tegoroczna edycja akcji jest kontynuacją zeszłorocznego projektu, w który zaangażowało się ponad 200 tysięcy uczestników.

Do akcji mogą włączyć się wszyscy użytkownicy smartfonów, którzy biegają, jeżdżą na rowerze, rolkach, spacerują lub uprawiają sport na wózku. Pokonane kilometry zliczane są za pomocą bezpłatnej aplikacji Endomondo Sports Tracker, którą należy zainstalować na smartfonie, a następnie przyłączyć się do rywalizacji „Pomoc Mierzona Kilometrami”. Projekt składa się z 8 dwutygodniowych etapów, a każdy etap to inny kilometrowy cel, jaki muszą wspólnie pokonać uczestnicy akcji.

Wszystkie zebrane kilometry zostaną zamienione na wsparcie finansowe dla niepełnosprawnych dzieci. Dzięki T-Mobile nawet milion złotych trafi do podopiecznych Fundacji TVN Nie jesteś sam. Akcja trwa w okresie 14.06 – 28.09 2014. Wśród zbierających kilometry jest szereg znanych i lubianych osób, których zaangażowanie zagrzewa do aktywności i zachęca do uczestnictwa w akcji.

Partnerami akcji są Telewizja, TVN, Radio RMF, Grupa Onet oraz firma Sony producent wodoodpornego smartfona Xperia Z2. Szczegóły na temat akcji, harmonogram kolejnych etapów, a także informacje o liczbie przebytych kilometrów znaleźć można na stronie www.kilometrami.pl.