Sportowa pasja, mobilna technologia, smartfon oraz szczytny cel jako motywacja do aktywnego pokonywania kilometrów to elementy składowe drugiej edycji ogólnopolskiej akcji społecznej T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami.

Reklama

Od połowy czerwca ponad 500 tysięcy Polaków biegając, spacerując, jeżdżąc na rolkach, na rowerach, a także uprawiając sport na wózkach inwalidzkich, aktywnie pokonywało kolejne kilometrowe wyzwania T-Mobile. To wszystko aby 28 września świętować wspólny sukces – przekazanie 1 miliona złotych na podopiecznych Fundacji TVN Nie jesteś sam!

Pomoc Mierzona Kilometrami zgromadziła wokół wspólnej idei zbierania kilometrów dla niepełnosprawnych ruchowo dzieci ponad 500 tysięcy aktywnych osób! Założenie było proste - biegając, spacerując, jeżdżąc na rolkach, na rowerach, a także uprawiając sport na wózkach inwalidzkich możesz dbać o swoją formę, ale i pomagać innym.

Od 14 czerwca do 28 września, co dwa tygodnie T-Mobile stawiało przed uczestnikami akcji nowe kilometrowe wyzwanie, którego osiągnięcie równało się przekazaniu określonego wsparcia finansowego na rzecz podopiecznych Fundacji TVN Nie jesteś sam. Z końcem akcji udało się przebyć dystans blisko 80 milionów kilometrów, a tym samym przekazać 1 milion złotych na rehabilitację i protezy dla dzieci!

„Akcja Pomoc Mierzona Kilometrami to tysiące osób zaangażowanych w jedną ideę – pomoc niepełnosprawnym ruchowo dzieciom! Myślę, że dziś, kiedy druga edycja akcji dobiegła końca, każda z ponad 500 tysięcy osób, które współtworzyły ogólnopolską drużynę aktywnie pomagających. Może czuć dumę i satysfakcję! Milion złotych, który zostały przekazany na rehabilitację i protezy dla najmłodszych to nasz wspólny sukces! Ze strony T-Mobile Polska dziękuję wszystkim za serce włożone akcję oraz dostarczenie tak pozytywnych i budujących emocji!

– mówi Małgorzata Rybak-Dowżyk, Dyrektor Działu Komunikacji

Zobacz także

Do pokonywania kolejnych kilometrowych wyzwań T-Mobile, zagrzewały Polaków gwiazdy świata sportu i ekranu. Ambasadorami akcji byli m.in.: Maja Włoszczowska, Aleksandra Goss, Anna Lewandowska, Beata Sadowska, Kamila Szczawińska, Paulina Krupińska, Dorota Gardias, Agnieszka Maciąg, Monika Kuszyńska, a także Robert Korzeniowski, Mateusz Kusznierewicz, Rafał Wilk, Bartosz Nowicki, Przemek Cypryański oraz Robert Kupisz inspirowali Polaków do udziału w akcji. Całe przedsięwzięcie nie mogłoby również odbyć się bez wsparcia partnerów.

Reklama

„Pomoc Mierzona Kilometrami to niezwykła akcja, będąca najlepszy przykładem jak w prosty sposób – tylko dzięki naszej aktywności fizycznej i wykorzystaniu mobilnej technologii możemy pomagać innym! Co ważne jest to akcja, której towarzyszą wyłącznie pozytywne emocje! Cieszę się, że firma Sony mogła współtworzyć ten wyjątkowy projekt, a nasz smartfon Sony Xperia Z2 towarzyszył uczestnikom akcji w pokonywaniu, tak ważnych dla dzieci kilometrów, i w słońce i w deszcz.”

– dodaje Agnieszka Jaśkiewicz, Head of Marketing Poland, Sony Mobile Communications.