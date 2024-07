Ada Szulc po raz kolejny pokazała się ze stylowej strony. Młoda piosenkarka przyszła na pokaz jesienno-zimowej kolekcji Paprocki & Brzozowski w ciekawej stylizacji. Celebrytka miała na sobie look w doskonałym duecie bieli i czerni.

Ada Szulc, swój look uzupełniła kapeluszem z dużym rondem i T-shirtem od modnej ostatnimi czasy, polskiej marki Local Heroes. Koszulka z przewrotnym skrótem "WTF" - tłumaczona jest w tym przypadku "Where's The Food". Koszulka w tym stylu kosztuje w ich internetowym sklepie, ok. 89 złotych. Warta tej ceny? Bo nam bardzo się podoba!

Zobaczcie więcej zdjęć z pokazu duetu Paprocki & Brzozowski: